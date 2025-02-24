Xiaomi раскрыла объем батареи своего первого ИИ-ноутбука

Xiaomi официально подтвердила выпуск своего первого ноутбука с поддержкой ИИ.

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Президент компании Лу Вейбинг сообщил, что новинка получит аккумулятор на 99 Вт·ч — максимально возможную емкость, разрешенную для авиаперелетов.

Пока что Xiaomi не раскрыла название устройства, но, судя по утечкам, речь идет о Redmi Book Pro 2025. Ранее в Cети появились изображения коробки нового ноутбука, а также информация о его характеристиках.

Ожидается, что он получит процессор Intel Core Ultra 5, глубокую интеграцию с HyperOS и поддержку фирменного голосового помощника Xiao AI.

Кроме ИИ-функций, новинка сможет похвастаться высокой производительностью. В тестах ноутбук уверенно справлялся с игрой Black Myth: Wukong, выдавая от 59 до 75 кадров в секунду. Это говорит о мощной графической подсистеме и эффективном охлаждении.

Xiaomi постепенно наращивает свое присутствие в сегменте ноутбуков, однако в ближайшее время компания сосредоточится на линейке Redmi, а полноценные флагманы под брендом Xiaomi появятся позже.