Северную Корею уличили в использовании ChatGPT для научных работ

Северная Корея использует ChatGPT, разработанный в США сервис генеративного искусственного интеллекта от OpenAI, в своих исследованиях в области искусственного интеллекта в высшем образовании. Об этом сообщает издание The Korea Times (TKT).

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Согласно репортажу Voice of Korea, северокорейского издания, ориентированного на внешнюю аудиторию, сотрудники научно-исследовательского института искусственного интеллекта при Университете Ким Ир Сена были замечены за изучением ChatGPT и его функциональных возможностей.

Учебные материалы, используемые институтом, объясняют, как ChatGPT генерирует текст на основе введенных пользователем данных. Учитывая строгие ограничения Северной Кореи на доступ к интернету, остается неясным, имеют ли исследователи прямой доступ к сервису.

Хан Чхоль-чжин, исследователь из Университета Ким Ир Сена, заявил, что институт сосредоточен на изучении способов понимания и приобретения передовых технологий и их адаптации для внутреннего использования.