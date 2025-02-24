Android-шпион SpyLend проник на 100 тыс. смартфонов

Шпионское приложения для Android, получившее имя SpyLend, проникло на смартфоны более 100 тысяч пользователей из официального магазина Google Play. Злоумышленники замаскировали его под софт для финансов.

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SpyLend входит в семейство зловредов для мобильных устройств — SpyLoan, отличительной чертой которых является маскировка под финансовые приложения или сервисы для займа.

Как правило, такой софт пытается зацепить пользователей лёгкими и быстрыми займами с минимальными требованиями к документам и привлекательными условиями.

Однако после установки вредоносы запрашивают разрешения, позволяющие им перехватывать конфиденциальную информацию, включая журналы вызовов, СМС-сообщения, фотографии и геолокацию.

После этого все собранные данные используются для травли жертвы, вымогательства и прочих нехороших дел.

Специалисты компании CYFIRMA наткнулись на приложение «Finance Simplified», авторы которого обещали пользователям упростить управление финансами. Этот софт скачали из Google Play Store более 100 тыс. раз. Есть и другие APK, связанные с этой кампанией: KreditApple, PokketMe и StashFur.

В настоящий момент приложение удалено из Google Play, однако на заражённых смартфонах оно продолжит работать в фоновом режиме, собирая пользовательскую информацию.