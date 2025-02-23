На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Первая в феврале вспышка высочайшего класса Х зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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"23 февраля в 22:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86) зарегистрирована вспышка X2.0 продолжительностью 12 минут", - сообщает ИПГ.

В последний раз вспышки такого класса мощности были зарегистрированы 4 января.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка Х2.0 произошла на западном краю Солнца, что говорит о минимальном шансе воздействия на Землю.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.