В США изобрели устрашающе реалистичного робота-андроида

Стартап Clone Robotics представил робота-гуманоида Protoclone V1 с детальной имитацией человеческой анатомии. Создатели рассказали об изобретении и опубликовали видео на своем сайте.

В отличие от многих других роботов, отдаленно напоминающих человека, Protoclone V1 имитирует скелет и мышечную систему человека. Как пояснили изобретатели, андроид имеет свыше 200 "степеней свободы", что позволяет ему двигаться с невероятной гибкостью и естественностью.

Тысяча искусственных миофибрилл, то есть аналогов мышечных волокон, обеспечивают реалистичные и плавные движения робота, 500 датчиков помогают ему ориентироваться в пространстве и реагировать на внешнее воздействие. В андроида также интегрированы сосудистые и нервные структуры, что отличает его от других гуманоидных роботов. В настоящее время прототип работает на пневматике, но по мере развития планируется перейти на гидравлику.

На 40-секундном видео робот подвешен в мастерской и совершает динамичные движения, а его лицо скрыто за черной светоотражающей маской. Видео, предположительно снятое в январе 2025 года, за несколько часов набрало миллионы просмотров и вызвало широкое обсуждение. Реакция варьировалась от благоговения до опасений.

Protoclone V1 планируют использовать для разработки более совершенных человекоподобных роботов, создания медицинских протезов и в кинематографе.

Американский стартап Clone в 2021 году стал известен благодаря разработке реалистичной роботизированной руки, точно имитирующей человеческую анатомию. Создатели подтвердили, что хотят производить роботов, неотличимых от живых людей, вплоть до повторения самых глубоких слоев анатомии.

Наука и техника
Видео
Соединенные Штаты