В США изобрели устрашающе реалистичного робота-андроида

Стартап Clone Robotics представил робота-гуманоида Protoclone V1 с детальной имитацией человеческой анатомии. Создатели рассказали об изобретении и опубликовали видео на своем сайте.

В отличие от многих других роботов, отдаленно напоминающих человека, Protoclone V1 имитирует скелет и мышечную систему человека. Как пояснили изобретатели, андроид имеет свыше 200 "степеней свободы", что позволяет ему двигаться с невероятной гибкостью и естественностью.

Тысяча искусственных миофибрилл, то есть аналогов мышечных волокон, обеспечивают реалистичные и плавные движения робота, 500 датчиков помогают ему ориентироваться в пространстве и реагировать на внешнее воздействие. В андроида также интегрированы сосудистые и нервные структуры, что отличает его от других гуманоидных роботов. В настоящее время прототип работает на пневматике, но по мере развития планируется перейти на гидравлику.

На 40-секундном видео робот подвешен в мастерской и совершает динамичные движения, а его лицо скрыто за черной светоотражающей маской. Видео, предположительно снятое в январе 2025 года, за несколько часов набрало миллионы просмотров и вызвало широкое обсуждение. Реакция варьировалась от благоговения до опасений.

Protoclone V1 планируют использовать для разработки более совершенных человекоподобных роботов, создания медицинских протезов и в кинематографе.

Американский стартап Clone в 2021 году стал известен благодаря разработке реалистичной роботизированной руки, точно имитирующей человеческую анатомию. Создатели подтвердили, что хотят производить роботов, неотличимых от живых людей, вплоть до повторения самых глубоких слоев анатомии.