Ученые объяснили пугающий погребальный ритуал древних испанцев

Ученые Барселонского автономного университета объяснили практику забивания гвоздей в черепа умерших на северо-востоке Пиренейского полуострова в I тысячелетии до нашей эры. Оказалось, что в разных общинах этот ритуал преследовал противоположные цели.

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Исследователи изучили семь черепов мужчин из двух древних поселений Пуч-Кастеллар (Санта-Колома-де-Граменет) и Ульястрет (Жирона). В черепа были забиты длинные железные гвозди, что, по мнению ученых, указывает на публичность ритуала. Так, в Пуч-Кастельяре черепа чужаков использовались для демонстрации силы и превосходства, предположили авторы работы. В Ульястрете черепа с гвоздями могли принадлежать почитаемым личностям, а чужеземные быть трофеями, считают они.

Таким образом, погребальный ритуал отражал социальные и культурные различия между древними общинами на Пиренейском полуострове, заключили авторы исследования. Они рассчитывают, что изучение других археологических памятников поможет глубже понять социальные структуры и взаимодействия в местных сообществах железного века, пишет Journal of Archaeological Science: Reports.