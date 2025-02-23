Разглядеть из космоса лицо человека сможет самая мощная в мире камера

Китайские специалисты создали саму мощную в мире камеру на базе лазера, способную различать такие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты, пишет издание South China Morning Post.

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Новая разработка ученых из Исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук может получать изображения с миллиметровым разрешением с расстояния более 100 км. Это прежде считалось невозможным. Устройство смогло быстро зафиксировать детали размером до 1,7 миллиметра в диаметре и определить расстояние до объектов с точностью 15,6 миллиметра.

"Уровень детализации в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих шпионских камер и телескопов, использующих линзы", - утверждает издание.

Как сообщается, технология основана на принципах микроволнового радара с синтезированной апертурой, но работает на оптических длинах волн, что позволяет ей создавать гораздо более четкие изображения, чем системы, использующие микроволны.

Испытания новинки проводились на озере Цинхай. Исследователи использовали ультрасовременную лидарную систему с синтезированной апертурой - разновидность лазерной системы визуализации с широким диапазоном мощностью 103 Вт.

По оценке prokosmos.ru, высокие показатели детализации позволят не просто наблюдать за спутниками других стран, но и считывать их серийные номера. Однако технология может быть применена и для других задач - например, для контроля состояния солнечных панелей или других деталей космических аппаратов. При этом у системы есть и некоторые ограничения: качество наблюдений сильно зависит от погодных условий, а отслеживание движущихся целей на больших расстояниях требует механической точности. Однако, как пишут СМИ, специалисты планируют учесть все эти факторы перед тем, как начать полноценную эксплуатацию новой разработки.