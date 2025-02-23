Крупнейший в мире айсберг сняли с орбиты МКС

Космонавт Иван Вагнер сфотографировал крупнейший в мире айсберг А23а с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает агентство ТАСС.

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Как отметил Вагнер, айсберг А23а в настоящий момент движется неподалеку от британского острова Южная Георгия.

"Его размеры поражают даже из космоса. На снимке виден сам остров и горы на нем, можно сравнить размеры", - отметил космонавт.

Напомним, айсберг А23а откололся от шельфового ледника в 1986 году, однако находился на "мели". В ноябре 2023 года его вынесло в океан, за время дрейфа он потерял уже 11 процентов своей площади.