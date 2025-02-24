Внеземной металл был найден в древнем тайнике с сокровищами

Международная команда исследователей под руководством Сальвадора Ровира-Льоренса обнаружила среди сокровищ Виллены — одной из самых значимых коллекций бронзового века на территории Испании — два предмета, изготовленных из металла внеземного происхождения. Исследование показало, что железный браслет и позолоченный полый полусферический предмет были созданы не из руды, добытой на Земле, а из метеоритного железа. Работа опубликована в журнале Trabajos de Prehistoria (TP).

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Эта находка свидетельствует о том, что технологии металлургии в Иберии были гораздо более развитыми уже 3 тысячи лет назад. Долгое время происхождение этих железных артефактов оставалось загадкой, так как железный век на Пиренейском полуострове начался только в 850 году до н.э., тогда как золото из сокровищ Виллены датируется 1500–1200 годами до н.э.

Чтобы выяснить природу металла, исследователи провели спектрометрический анализ, который показал повышенное содержание никеля – характерный признак метеоритного железа. Это означает, что артефакты были изготовлены до того, как люди научились выплавлять железо из земных руд.

Хотя сильная коррозия мешает окончательному подтверждению, ученые предлагают использовать новые неинвазивные методы анализа для уточнения данных. Если гипотеза подтвердится, эти находки станут первыми артефактами из метеоритного железа, найденными в Испании.