Россиянам рассказали об опасности трещин в смартфоне

Эксперт в области искусственного интеллекта из проекта «Университет 2035» Ярослав Селиверстов предостерег владельцев смартфонов об опасности, которую могут представлять трещины на корпусе устройства. В интервью RT специалист дал рекомендации по предотвращению возгорания гаджетов.

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Селиверстов подчеркнул необходимость регулярного осмотра телефона, включая корпус и аккумулятор, если он съемный. Он отметил, что такие признаки, как вздутия, трещины, деформации и подтеки, являются явными сигналами неисправности. В таких случаях эксперт настоятельно рекомендовал немедленно прекратить использование смартфона и обратиться за профессиональной помощью в сервисный центр.

Особое внимание специалист уделил выбору зарядных устройств и кабелей. Селиверстов акцентировал внимание на важности использования только оригинальных или сертифицированных аксессуаров, рекомендованных производителем. По его словам, неоригинальные аналоги зачастую не соответствуют стандартам безопасности, что может привести к перегреву и, как следствие, к возгоранию устройства.

Эксперт также призвал избегать воздействия экстремальных температур на смартфоны. Он не рекомендовал оставлять телефоны под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла или на морозе. Кроме того, Селиверстов посоветовал не оставлять гаджеты на зарядке на всю ночь, особенно после достижения 100% заряда. По мнению специалиста, это может спровоцировать перегрев и ускорить износ аккумулятора. Для оптимальной работы батареи он рекомендовал поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80%.