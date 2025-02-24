Ученые резко изменили оценку риска столкновения Земли с крупным астероидом YR4

Астероид 2024 YR4, который ранее считался одним из самых опасных для Земли, больше не угрожает нашему миру. Согласно последним данным NASA, вероятность его столкновения с планетой упала до нуля. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на заявление профессора Массачусетского технологического института (США) Ричарда Бинзела.

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Профессор Бинзел разработал так называемую Туринскую шкалу для оценки угроз от околоземных объектов.

Обнаруженный в декабре 2024 года, астероид быстро привлек внимание ученых, достигнув уровня 3 по Туринской шкале с вероятностью столкновения 1 из 32. Однако дополнительные наблюдения, проведенные 23 февраля, позволили уточнить его орбиту и исключить любую возможность столкновения. Теперь 2024 YR4 имеет нулевой уровень опасности по Туринской шкале.

«Вероятность столкновения составляет 0,00005% (1 из 20000) для его пролета мимо Земли в 2032 году. Это нулевая вероятность, ребята!» — заявил Бинзел.

Астероид, размер которого оценивается в 50 метров, пройдет на расстоянии 167 тыс. миль (268760 километров ) от Земли в 2032 году, что ближе, чем орбита Луны. Хотя он больше не представляет угрозы, ученые планируют использовать эту возможность для детального изучения объекта.

Столкновение 50-метрового астероида с Землей может вызвать значительные разрушения в радиусе нескольких десятков километров. Эффект будет сравним со взрывом мощностью 10–30 мегатонн в тротиловом эквиваленте.