Nvidia запустила совместный ИИ-сервис для помощи в изучении языка жестов

Компания Nvidia совместно с Американским обществом глухих детей и агентством Hello Monday создала интерактивную платформу Signs на базе искусственного интеллекта для изучения американского жестового языка (ASL). ASL — третий по распространённости в мире жестовый язык.

ИИ-сервис предоставляет библиотеку знаков ASL, 3D-аватар учителя и инструмент, анализирующий записи с веб-камеры и обеспечивающий обратную связь в режиме реального времени для учащихся.

Пользователи Signs также могут добавлять свои видеоклипы с знаками ASL, чтобы расширить библиотеку данных. Nvidia планирует расширить библиотеку знаков до 400 000 видеоклипов для 1000 слов и сделать эти данные доступными для создания более доступных ИИ-приложений, функций видеоконференций и других инструментов.