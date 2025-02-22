Ученые обнаружили место на Земле, где нет никакой формы жизни

На планете есть место, где отсутствует какая-либо форма жизни. Это подтвердили современные биологи.

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Этим местом является геотермальное поле Даллол в Эфиопии. Место расположено во впадине Данакиль. Под впадиной — вулканический кратер, насыщенный солью.

Среда в этом поле — самая экстремальная, которая существует на планете. В дневное время суток температура здесь достигает плюс 45 градусов, что способствует выделению токсичных газов, из-за чего на поверхность выступает кипящая вода.

Помимо этого, там находятся гиперкислотные бассейны, где значения рН могу быть даже отрицательными.

Ученые продолжительное время были уверены, что какие-либо организмы там присутствуют, хоть и с большим трудом. Однако при тщательном изучении среды французско-испанскими исследователями во главе с биологом Лопесом Гарсиа из Французского национального центра научных исследований (CNRS) обнаружилось, что там никого нет.

В геотермальном поле Даллол нет какой-либо жизни в любой форме. Это доказывает, что не все планеты, на которых есть вода, могут быть обитаемы.

Ранее ученые раскрыли три причины возможной гибели всего человечества. На первый взгляд, они маловероятны и не представляют никакой опасности.