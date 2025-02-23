Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска проведет расследование после того, как ее искусственный интеллект чат-бот Grok AI заявил, что президент США Дональд Трамп, а также сам Маск заслуживают смертной казни. Об этом пишет журнал The Verge.

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Напомним, ранее пользователи задали вопрос, кого из ныне живущих в Соединенных Штатах личностей следовало бы казнить за совершенные ими поступки. ИИ Grok назвал имя Трампа.

Что же касается Маска, то его имя нейросеть выдавала после просьбы назвать человека, который заслуживает смертной казни исключительно за свое влияние на общественное мнение и технологии.

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Отмечается, что компания xAI уже устранила проблему. Grok больше не будет предлагать имена тех, кто заслуживает смертной казни.