Китай готовится собрать и доставить на Землю образцы с астероида

Китайский зонд "Тяньвэнь-2", предназначенный для сбора образцов с астероида 2016 HO3, известного также как Камоалева, а также изучения кометы 311P/PANSTARRS, прибыл в Центр запуска спутников в Сичане (провинция Сычуань). Запуск запланирован ориентировочно на май. Китайское национальное космическое управление (CNSA) подтвердило, что подготовительные операции идут по плану.

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Этот запуск станет вторым крупным шагом в китайской программе освоения планет, которая началась в 2020 году с миссии "Тяньвэнь-1", доставившей марсоход "Чжужун" на Марс, сообщает New-Science.ru.

"Тяньвэнь-2", как подчеркивают эксперты, - чрезвычайно сложная и инновационная миссия. Главная цель - собрать не менее 100 граммов материала с астероида Камоалева, используя такие методы отбора образцов, как "касание и движение", а также метод "якорения".

2016 HO3 - это астероид, диаметр которого не превышает 100 метров. Предполагается, что он двигался по одной орбите с Землей вокруг Солнца, пока около 100 лет назад не был захвачен земным притяжением. Многие ученые поначалу его даже считали космическим мусором, куском какой-то ракеты носителя. В отличие от настоящего спутника, орбита квазиспутника нестабильна, поэтому они в конце концов расходятся с планетой.

После завершения первого этапа зонд вернется на Землю в 2027 году, чтобы освободить контейнер с образцами с помощью специально разработанного модуля входа в атмосферу. Модуль отсоединится и направится на Землю. Но на этом программа не закончится.

Используя маневр гравитационной поддержки с Землей, "Тяньвэнь-2" направится к активной комете 311P/PANSTARRS. Она была открыта в 2013 году и демонстрирует необычные характеристики: многочисленные пылевые струи, похожие на струи астероида, находящегося в процессе разрушения.

Аппарат выйдет на орбиту вокруг кометы в 2034 году. При ее исследовании будет использован подход, схожий с подходом европейского зонда "Розетта", первого и единственного, который вышел на орбиту кометы. Планируемая общая продолжительность миссии - около 10 лет.

В ее основе лежит платформа, аналогичная платформе "Тяньвэнь-1", но приспособленная для работы в более экстремальных условиях и оснащенная автономной навигационной системой, необходимой для длительного путешествия по Солнечной системе.

Подчеркивается, что миссия "Тяньвэнь-2" является частью амбициозной космической программы Китая, которая предусматривает несколько космических проектов в ближайшие годы с упором на исследование Луны, Марса и внешних районов Солнечной системы.

Так, в 2026 году аппарат "Чанъэ-7" приземлится на южном полюсе Луны. Два года спустя, в 2028 году, "Чанъэ-8" испытает технологии использования лунных ресурсов на месте - ключевой шаг для будущей международной лунной базы, которую Китай планирует создать в сотрудничестве с Россией и другими партнерами.

В 2028 году наступит очередь "Тяньвэнь-3", который впервые попытается доставить образцы с Марса, используя автоматическую систему запуска с поверхности красной планеты. А в 2030 году будет запущена миссия "Тяньвэнь-4", посвященная исследованию внешней части Солнечной системы. Эта миссия будет состоять из двух космических аппаратов: орбитального для исследования Юпитера, работающего на солнечной энергии, и меньшего радиоизотопного зонда, предназначенного для облета Урана.