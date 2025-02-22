Космические туристы готовы заплатить миллионы долларов за полет на Shepard

25 февраля Blue Origin планирует провести свою 10-ю миссию по космическому туризму: на суборбитальном корабле Shepard отправятся шесть энтузиастов, которые хотят почувствовать "вкус" космоса.

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Полет на New Shepard длится от 10 до 12 минут от старта до приземления капсулы. Пассажиры могут несколько минут провести в невесомости и увидеть Землю на фоне черного космоса.

В СМИ названы имена пяти туристов, которые поднимутся на NS-30. Это венчурный капиталист Лейн Бесс, для которого это будет уже второй полет на New Shepard, испанский телеведущий, пилот и альпинист Хесус Каллеха, предприниматель и физик Элейн Чиа Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт и партнер хедж-фонда Тушар Шах. Еще один член туристической команды пока не раскрывается.

Если все пойдет, как задумано, корабль New Shepard взлетит с площадки компании в Западном Техасе в 11:30 по восточному стандартному времени (16:30 по Гринвичу, 9:30 по местному техасскому времени).

Это будет 30-й запуск многоразовой ракеты-капсулы New Shepard, поэтому предстоящая миссия называется NS-30. Большинство миссий этого аппарата были исследовательскими, без экипажа.

Что представляет собой New Shepard? В переводе на русский - "Новый Шепард". Система названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет, который состоялся 5 мая 1961 года.

New Shepard - это многоразовый космический корабль, разработанный американской компанией Blue Origin. Представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя. Основным предназначением системы является космический туризм.

Blue Origin была основана миллиардером Джеффом Безосом в сентябре 2000 года. А 20 июля 2021 года сам 57-летний основатель компании совершил полет за пределы земной атмосферы. Тогда помимо Безоса на ракете поднялись его брат Марк, 18-летний сын нидерландского миллиардера Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк. Последние стали самыми молодыми и возрастными астронавтами в истории соответственно.

Как сообщалось, полет Безоса продлился почти 11 минут. Из них три минуты миллиардер и его спутники провели в невесомости. В это время космические туристы могли расстегнуть ремни безопасности и перемещаться по кабине.

Кстати, сколько стоит сейчас полет на New Shepard, официально не разглашается. Но известно, что в 2021 году билет на полет в космос с Безосом был продан на онлайн-аукционе за 28 миллионов долларов.

Справка "РГ"

Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.