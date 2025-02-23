Ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь

Недавняя магнитная буря вызвала у россиян жалобы на ухудшение самочувствия, включая головные боли, слабость и потерю сознания, а также на сбои в работе техники. В связи с этим, в обществе возник вопрос о способах защиты от воздействия космической погоды. Журналисты НТВ спросили у ученых, поможет ли защититься от негативного воздействия магнитных бурь шапочка из фольги.

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Специалисты заявили, что популярное мнение о защитных свойствах шапочек из фольги является ошибочным. Так, эксперт из Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил, что фольга, как и любой металл, способна экранировать электромагнитные волны, такие как радиоволны или излучение от мобильных телефонов. Тем не менее, магнитные поля не поддаются экранированию металлами, поэтому ношение фольгированных головных уборов в данном случае бесполезно.

Некоторые блогеры, например, американка Дениз Драйден, связывают проблемы со здоровьем с магнитными бурями и предлагают собственные методы борьбы с их влиянием, включая отдых, медитацию и «заземление», подразумевающее хождение босиком по земле.

В противовес научному мнению, изобретатель Евгений Родимин утверждает об эффективности защитных шапочек от геомагнитных бурь и даже от излучения бытовых приборов. Он игнорирует различия между природой электромагнитных и магнитных полей, заявляя о возникновении ионизации в атмосфере под воздействием колебаний магнитного поля.

Однако, научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев, критически относится к подобным изобретениям, подчеркивая их псевдонаучный характер и связь с эзотерическими верованиями. Он также опроверг утверждение об ионизации атмосферы магнитными полями и отметил, что для реальной защиты от радиоволн необходимо полное экранирование объекта, а не просто головной убор.

В то же время, невролог Загидат Коновалова из Центрального института ботулинотерапии актуальной неврологии, предложила неожиданный метод борьбы с головными болями, которые некоторые люди связывают с магнитными бурями – инъекции ботокса. Этот метод, изначально применявшийся для лечения косоглазия и в эстетической медицине, показал себя перспективным в облегчении мигреней, хотя его долгосрочные последствия требуют дальнейшего изучения.