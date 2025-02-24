Археологи раскрыли истинные масштабы медвежьих боев в Европе

В Европе в период раннего Нового времени (1500–1700 годы) существовало множество диких развлечений, которые привлекали народ. Среди них были медвежьи и бычьи бои с собаками, которые получили широкое распространение на всей территории региона. Однако только недавно археологические исследования в Лондоне смогли продемонстрировать масштаб этого жестокого зрелища.

© Вечерняя Москва

Во время раскопок исследователи обнаружили, что подобные развлечения были популярны не только в Англии, но и в Италии, Австрии, Германии и Швеции. Кроме того, бои были распространены в Индии и Пакистане.

В столице Великобритании даже были официальные арены для проведения подобных боев. Одна из них располагалась в Бэнксайде (район Саутворк) с 1540 по 1682 год.

Ученые решили проанализировать архивные записи Филипа Хенслоу и актера Эдварда Аллейна, которые на тот момент являлись владельцами театров и арен для травли зверей.

В документах упоминаются мастифы и медведи, которые дрались насмерть для развлечения знати и королевского двора.

Были организованы раскопки, в ходе которых археологи смогли найти останки погибших животных.

Исследователи надеются, что новые находки позволят расширить знания о развлечениях прошлых веков и, возможно, помогут лучше понять эволюцию человеческих нравов, передают в научном издании.