iPhone 15 Pro получит определяющий объекты в кадре ИИ

По данным Daring Fireball, Apple собирается внедрить Visual Intelligence — аналог Google Lens — в iPhone 15 Pro и Pro Max в новом обновлении iOS. Этот инструмент на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям наводить камеру на объекты для получения информации о нём в режиме реального времени, например, для идентификации товаров, перевода текста или получения информации о заведениях.

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Неизвестна точная версия iOS для этого обновления, но сообщается, что оно может появиться в iOS 18.4, ожидаемой в ближайшее время для бета-тестеров.

Функция интегрируется с ChatGPT и Google Search, позволяя пользователям находить похожие товары, получать ссылки на покупки или запрашивать у ИИ более подробную информацию. Без посторонней помощи он по-прежнему может переводить, читать текст вслух или предоставлять другую информацию.