После обязательного обновления у устройств Fitbit уменьшилась емкость батарей

Пользователи Fitbit Versa 3 и Sense недавно получили обязательное обновление прошивки для устранения потенциальной проблемы с перегревом батареи. Компания Google, которой принадлежит Fitbit, заявила, что обновление снизит риск перегрева, но при этом уменьшит емкость батареи. Пострадавшим пользователям предложили кредит в размере 50 долларов.

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Хотя предотвращение перегрева очень важно, многие пользователи сообщают, что обновление резко сократило время автономной работы. Некоторые говорят, что их устройства, которые раньше работали несколько дней, теперь едва выдерживают один день, что делает их практически непригодными для использования. Многие также разочарованы ответом Fitbit, считая, что 50 долларов — недостаточная компенсация.

Это не первая проблема Fitbit с аккумуляторами. Компанию штрафовали на 12 миллионов долларов после того, как ее часы Ionic вызвали ожоги в 78 случаях.