Изучающие "инопланетные мумии" из Перу ученые объявили о шокирующем открытии

Ученые, изучающие "инопланетные мумии" из Перу, объявили о шокирующем открытии, которое, по их мнению, подтверждает подлинность тел.

Десятки таких образцов были обнаружены в пустыне Наска журналистом и уфологом Хайме Мауссаном, что привело к многолетним расследованиям, чтобы выяснить правду об этих "гуманоидах". Ученые заявили, что они обнаружили доказательства "пломбирования полостей и явные доказательства стоматологической работы", предполагая, что мумии являются биологическими существами, сообщает Daily Mail.

Доктор Хосе Залсе, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики, и его команда исследовали одну из мумий, которую они назвали "Антонио". Они поместили небольшую камеру в рот мумии, снимая то, что казалось амальгамными пломбами. Этот вид наполнителя изготавливается из смеси металлов, в том числе ртути, серебра, меди и олова, по сравнению с более распространенными в настоящее время композитными пломбами цвета зубов, в которых используются смола, стекло и керамические частицы.

Доктор Залсе сообщил изданию, что ученые обнаружили от 28 до 32 зубов, некоторые из которых были сломаны, а 3D-реконструкция зафиксировала расстояние между зубами и структуры, похожие на те, что были у приматов. Они также прощупали глаза "Антонио", обнаружив "высохшую ткань, соответствующую внутренним глазным мышцам, и то, что, по-видимому, является остатком полностью высушенного зрительного нерва". По словам доктора Залсе, это является еще одним четким и неопровержимым доказательством того, что эти тела на сто процентов настоящие и органические, поскольку когда-то были живыми. Ранее ученые установили, что отпечатки пальцев, износ костей, зубные образования, мышечные особенности и внутренние органы, также полностью доказывают, что мумии являются настоящими биологическими организмами.

Египтологи объяснили аномалии у мумифицированных приматов

История с мумиями началась в 2017 году, когда Моссан и команда самопровозглашенных исследователей паранормальных явлений заявили, что обнаружили странных трехпалых "мумифицированных гуманоидов" с удлиненным черепом. Их тела были покрыты белым порошком, который, по их словам, был использован для сохранения останков. Спустя пять лет Моссан выступил в конгрессе Мексики, куда принес "останки пришельцев". В следующий раз он пригласил присоединиться к нему некоторых врачей, которые заявили, что тела принадлежат реальным, когда-то живым организмам. Тем не менее, ученые, не входящие в эту группу, также изучили две мумии и огласили другие выводы. Судебный эксперт Флавио Эстрада, который руководил анализом, сказал, что "это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с современными синтетическими клеями".

Со своей стороны доктор Давид Руис Вела, бывший глава Медицинской ассоциации Перу, был первым, кто проанализировал "Антонио", заявив, что у него есть органы, похожие на человеческие, с видимой структурой мозга. Он также утверждал, что у "Антонио" была ножевая рана в груди, которая привела к перелому ребер и перфорации органов.