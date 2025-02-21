Российский научный фонд создал надежный фундамент для внедрения ИИ в химию

Российский научный фонд (РНФ) сыграл ведущую роль в формировании научно-технологического фундамента, который позволяет активно внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в российскую химическую науку и промышленность.

Такое мнение высказал на пленарном заседании Форума будущих технологий академик РАН Валентин Анаников.

"Сейчас назревает поворотный момент в развитии искусственного интеллекта. Он перестает быть самоцелью и становится инструментом для решения практических задач, в том числе и в химической науке и промышленности. В нашей стране этот этап развития искусственного интеллекта пришел на подготовленную почву - этому активно способствует Российский научный фонд, чья поддержка молодых ученых сформировала необходимый для этого кадровый потенциал", - заявил Анаников.

Он отметил, что сейчас со стороны государства, РНФ и ведущих российских научных организаций прикладываются большие усилия и для привлечения молодежи в разные отрасли науки, связанные с ИИ, и для развития этих технологий. По словам академика, особенно эффективно эти технологии развиваются в татарстанском Иннополисе и в лабораториях Казанского научного центра РАН, а также в Институте органической химии РАН. Эти научные организации уже сейчас используют новые цифровые технологии для разработки новых материалов и катализаторов, а также для создания новых инструментов для ведения исследований.

О форуме

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он проходит при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт". ТАСС выступает информационным партнером форума.