Назван признак того, что душа покидает тело во время смерти

Выброс энергии в мозгу при смерти может указывать на то, что душа покидает тело, сообщил анестезиолог, доктор Стюарт Хамерофф. В подкасте Project Unity на YouTube он объяснил это исследованием, которое проводили среди клинически мертвых пациентов.

Так что это может быть околосмертный опыт, а может быть, это может быть и выход души из тела, — подчеркнул ученый.

Исследователи выяснили это, поместив небольшие датчики на мозг семи хронически больных пациентов за несколько минут до того, как их отключали от систем жизнеобеспечения. Так ученые смогли фиксировать активность, когда их артериальное давление и частота сердечных сокращений падали до нуля.

Эксперт уточнил, что иногда всплеск энергии длится от 30 до 90 секунд, прежде чем исчезнуть. Это называют гамма-синхронией, которая связана с сознательным мышлением и восприятием — видом деятельности, когда человек думает или обрабатывает информацию.

Ранее ученые в Австралии назвали два явных признака деменции, не связанных с памятью. Речь идет о быстрой потере веса и высоком уровне «хорошего» холестерина, которые могут появиться за 11 лет до появления всем известных симптомов.