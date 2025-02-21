Путин поинтересовался, может ли до Марса долететь живая клетка

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий поинтересовался у молодой ученой геологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, способен ли живой организм долететь до Марса и благополучно вернуться обратно на Землю.

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— А что все-таки с полетами на Марс? Только по-честному, — спросил глава государства.

Девушка ответила, что сперва необходимо выяснить, что находится на Красной планете. Президент в свою очередь поделился, что некоторые ученые рассказывали ему о невозможности подобного полета.

Он также вспомнил про великого советского ученого и ракетостроителя Сергея Королева, который говорил, что долететь до Марса живая клетка сможет только в водяной оболочке, однако для это необходим слишком громоздкий аппарат.

— А вот других материалов вроде как и нет, которые защищали бы биологические материалы, живую клетку. Нет? — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

О будущем покорении космоса часто говорит американский предприниматель и владелец корпорации SpaceX Илон Маск. Среди прочего он заявил, что пришло время активнее думать о полетах на Марс.