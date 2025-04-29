Помогают ли очистители воздуха против аллергии?

Очистители воздуха пользуются популярностью среди людей, которые тщательно следят за качеством воздуха в своем доме — среди них, например, те, кто страдают аллергией на пыль или шерсть животных. Но действительно ли очистители помогают в таких случаях? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Да, очистители воздуха действительно помогают против аллергии — но лишь до определенного порога. Они способны эффективно захватывать мелкие частицы, вызывающие аллергическую реакцию, что предотвращает их циркуляцию в воздухе и вдыхание в организм. Но назвать их идеальным, стопроцентным решением нельзя: у каждого устройства есть свои ограничения, а у каждого человека — своя реакция.

Очищение воздуха часто рекомендуют как один из компонентов терапии для пациентов с аллергическими респираторными заболеваниями, но у медицины мало доказательств, что очистители значительно помогают снизить аллергию. Для того, чтобы выяснить нюансы, необходимо провести более крупные исследования со случайной выборкой.

Исторически, проведенные исследования пришли к выводу, что фильтрация воздуха способна облегчить часть симптомов аллергии на пыльцу — чихание, заложенность носа и слезливость глаз. Но функции легких от этого не улучшаются, как и необходимость принимать противоаллергические препараты. По крайней мере, к этому заключению приходит анализ от 2024 года, опубликованный в журнале Indoor Air.

Смешанные результаты отчасти возникают из-за ограничений самих исследований. Например, очистители воздуха обычно испытывают в тщательно контролируемых лабораторных условиях, а не в реальных ситуациях. Такие факторы, как расположение очистителя, его скорость потока и продолжительность работы, тоже могут повлиять на симптоматику аллергии.

Кроме того, у разных моделей очистителей может быть разная эффективность. Большинство лучших устройств на рынке оборудованы HEPA-фильтрами: они способны убирать из воздуха до 99,97% пыли, пыльцы и других воздушных частиц толщиной до 0,3 микронов. Подобные фильтры состоят из многослойной сети очень тонких волокон стеклопластика — тоньше человеческого волоса.

Тем не менее, при всей своей эффективности даже лучшие очистители воздуха не помогут справиться с аллергией без других мер. Регулярного проветривания и уборки, контроля за влажностью в доме и хорошей вентиляции.