Алекситимия: как выглядит жизнь людей без эмоций

Чувства и эмоции кажутся неотъемлемой частью человеческого существования. Радость, печаль, любовь, гнев – все это формирует нашу личность, влияет на принятие решений и социальные взаимодействия.

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Однако есть люди, для которых мир выглядит иначе – они испытывают сложности в распознавании и выражении своих эмоций. Это состояние называется алекситимией, и оно меняет саму суть человеческого восприятия. Подробнее о нем – в материале «‎Рамблера».

Что такое алексифимия?

Алекситимия (от греч. "a" – отсутствие, "lexis" – слово, "thymos" – эмоция) – это неврологическое и психологическое состояние, при котором человек испытывает трудности с идентификацией, осознанием и выражением своих эмоций.

Этот термин был введен в 1973 году неврологом Питером Сифнеосом, который изучал пациентов с психосоматическими расстройствами. Он заметил, что у некоторых из них отсутствовало эмоциональное самопонимание – они не могли описать свои чувства, но при этом испытывали значительные психофизиологические проблемы, такие как хронические боли, головные спазмы или расстройства желудка.

Согласно исследованиям, алекситимия встречается у 10-15 процентов людей в той или иной степени, причем у мужчин чаще, чем у женщин. Она также часто сопровождает расстройства аутистического спектра, депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и тревожные состояния.

Как выглядит мир без эмоций?

1. Сложности в понимании собственных эмоций

Человек ощущает физиологические изменения – учащенное сердцебиение, напряжение в мышцах, но не может осознать, что он сейчас испытывает страх, злость или радость. Это похоже на ситуацию, когда мы вдруг замечаем, что промокли, но не помним, когда именно начался дождь.

2. Ограниченная эмоциональная выраженность

Такие люди говорят о своих чувствах сухо, без деталей: «Мне плохо» вместо «Я чувствую себя одиноким и грустным». Их мимика и голос часто остаются неизменными, даже если они переживают сильные эмоции.

3. Трудности в понимании эмоций других людей

Лица окружающих кажутся алекситимикам «нечитаемыми». Они не распознают тонкие сигналы, такие как сарказм, обида или радость, что усложняет социальные взаимодействия.

4. Склонность к логическому, а не эмоциональному мышлению

Для них мир устроен рационально: если есть проблема, ее нужно решать, а не переживать. Они могут не понимать, почему кто-то плачет во время фильма или испытывает страх без очевидной причины.

5. Повышенная уязвимость к стрессу и психосоматическим заболеваниям

У людей с алекситимией эмоции не распознаются и не прорабатываются. Из-за этого накапливаются и начинают проявляться в виде физических симптомов – головной боли, желудочных спазмов, хронической усталости.

Как формируются когнитивные искажения и почему

Мозг без эмоций: что происходит на нейробиологическом уровне?

Современные исследования с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) показывают, что у людей с алекситимией есть изменения в работе нескольких ключевых зон мозга:

Миндалевидное тело – отвечает за распознавание и обработку эмоций. У алекситимиков оно менее активно, из-за чего мозг слабо реагирует на эмоциональные стимулы.

– отвечает за распознавание и обработку эмоций. У алекситимиков оно менее активно, из-за чего мозг слабо реагирует на эмоциональные стимулы. Передняя поясная кора – участвует в осознании эмоций и принятии решений. Ее сниженная активность объясняет трудности в определении собственных чувств.

– участвует в осознании эмоций и принятии решений. Ее сниженная активность объясняет трудности в определении собственных чувств. Инсулярная кора – отвечает за восприятие телесных ощущений, связанных с эмоциями (например, «чувство кома в горле» при волнении). У людей с алекситимией эта область менее активна, поэтому они не связывают телесные реакции с эмоциями.

Интересно, что алекситимия не всегда является врожденной. Она может быть следствием травмы, хронического стресса или эмоционального подавления в детстве.

Может ли человек без эмоций быть счастливым?

Жизнь с алекситимией сопряжена с трудностями, особенно в межличностных отношениях. Такие люди могут не понимать, почему их партнер обижается, или не испытывать радости от долгожданного события. Однако это не значит, что они обречены на страдания.

Исследования показывают, что развитие когнитивной эмпатии (умение логически анализировать эмоции других людей) помогает алекситимикам адаптироваться. Кроме того, терапия, направленная на осознанное внимание к телесным ощущениям (например, осознанность и телесно-ориентированные практики), может помочь им лучше понимать собственные эмоции.

Нельзя назвать алекситимию просто «эмоциональной холодностью», ведь это сложный нейропсихологический феномен, меняющий восприятие реальности. Люди с этим состоянием видят мир рационально, но не чувствуют его так, как большинство. Их мозг иначе обрабатывает эмоции, что затрудняет создание социальных связей и самовыражение.

Однако эмоциональная жизнь – это не только врожденная способность, но и навык, который можно развивать. Даже те, кто плохо распознает эмоции, могут учиться понимать их через осознанность и разные формы терапии.

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