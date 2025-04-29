Эму могут быть не самыми глупыми птицами на Земле

Шуточное оскорбление «куриные мозги», пожалуй, пора отправить на покой. Сойки могут пройти тест на отложенное удовольствие, у некоторых видов птиц есть своя «культура», и даже вымершие пернатые, типа додо, наверняка были умнее, чем мы раньше думали. Портал popsci.com рассказал о недавнем опыте, который продемонстрировал интеллект самых глупых птиц на Земле.

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Научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, доказала, что некоторые крупные птицы способны решать проблемы. А именно, выполнять физические задачи, чтобы получить еду.

Эму и страусы — огромные птицы, которые являются частью клады палеогнатов. Они больше известны своей физической силой, нежели интеллектом, и зачастую полагаются на скорость и мощные ноги для самозащиты. Первые особенно примечательны: эму уже десятилетиями называют «самой глупой птицей в мире».

И хотя мы знаем, что птицы обладают хорошей способностью к решению проблем, ученые проделали не так много работы с другими группами пернатых. Чем чаще какой-либо вид изучается повторно, тем больше результаты исследования создают эхо-эффект и генерируют ложное впечатление об интеллекте других видов. Хотя в реальности дело может быть не в интеллекте, а в недостаточной глубине исследования.

Авторы свежей научной работы из Бристольского университета в Англии изучили три вида палеогнатов — эму, нанду и страусов. Ученые придумали тест, который был призван проверить способность этих пернатых к инновациям или «адаптации уже существовавшего поведения под новые обстоятельства». Проверка эти навыков и их связи с сознанием животных — стандартный способ измерения общего интеллекта.

Отталкиваясь от предыдущих экспериментов, команда построила поворачивающееся колесо, которое нужно привести в определенную позицию, чтобы из отверстия выпало лакомство. Каждый из трех видов прошел это испытание в 10 сессиях. Эму смогли решить задачу в 90% случаев. Нанду использовали похожую технику, но параллельно придумали новую — они просто сломали колесо. А страусы не нашли никаких новых решений.

Таким образом, способность палеогнатов к импровизации можно описать как низкоуровневую или примитивную — далеко не такую комплексную, как у ворон и попугаев. Тем не менее, эксперимент не прошел даром. Прежде никто не доказывал, что палеогнаты способны на технические инновации: по расхожему мнению, они были всего лишь «глупыми птицами». Но реальность показала, что это не так.

Авторы работы планируют провести дополнительные исследования когнитивных данных этих пернатых. Для того, чтобы сравнение было более справедливым, аналогичный эксперимент нужно поставить и на других видах птиц — чтобы оценить, как они реагируют на такие же проблемы и как пытаются их решить.