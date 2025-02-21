Гигантская звезда резко изменилась и собирается взорваться

Одна из крупнейших звезд во Вселенной переживает необычайно быструю трансформацию и вскоре может взорваться как сверхновая, заметили астрофизики. Своими выводами они поделились в статье на сервере препринтов Research Square.

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Впервые каталогизированный в 1981 году, один из крупнейших известных нам красных сверхгигантов WOH G64 находится примерно в 160 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке, небольшой галактике-спутнике Млечного Пути. Эти массивные холодные звезды, у которых закончилось водородное топливо в ядре, сжигают оболочку из окружающего газа.

Считалось, что WOH G64 примерно в 1500 раз больше Солнца, но он довольно нестабилен и теряет массу быстрее, чем любой другой известный красный сверхгигант. Теперь же выяснилось, что перемены, которые переживает звезда, куда драматичнее.

Анализируя данные с Очень большого телескопа VLT и Магеллановых телескопов в Чили, ученые заметили, что красноватый спектр свечения с четкой сигнатурой оксида титана поголубел, и в нем стали проявляться линии железа и никеля. Это означает рост температуры примерно с 3000 до 4500 °C.

По признанию Альцесте Бонанос из Афинской национальной обсерватории, звезда изменилась настолько, что «один из наших соавторов сказал: «Подождите, я что, наблюдаю не ту звезду?»

Но это была та самая звезда, говорит она: «Это было первым признаком того, что там что-то происходит».

К сожалению, наблюдения не велись непрерывно и точный момент перехода неизвестен, но очевидно, что он произошел буквально за считанные годы — астрономическое мгновение ока. Сейчас WOH G64 примерно в два раза меньше своего прежнего размера, а его красный свет почти в сто раз ярче, чем был.

Исследователи предполагают несколько процессов. Во-первых, WOH G64 превратился из красного сверхгиганта в более спокойный желтый гипергигант между 2009 и 2016 годами, скорее всего, в 2014-м. Ученые допускали теоретически такую трансформацию — но никогда не видели ее, что называется, вживую.

Во-вторых, они считают, что звездный ветер сорвал внешние слои с гиганта. Это может быть либо предвестником скорого взрыва сверхновой, либо возможным взаимодействием с другой звездой, если предположить, что WOH G64 на самом деле — часть двойной системы. Это весьма вероятный вариант, потому что в спектре есть сигнатуры, которые трудно объяснить характеристиками желтого гипергиганта.

«Мы знали, что что-то назревает, и то, что делала WOH G64, было неустойчивым — она теряла массу с такой скоростью! Но мы не ожидали, что это произойдет при нашей жизни. Застать это в действии — действительно здорово», — признался Джакко ван Лун из Килского университета в Англии, чья команда сфотографировала эту звезду, получив первое в истории детализированное изображение умирающего светила в другой галактике.

Наблюдения с помощью VLT за гибелью звезды в режиме реального времени будут продолжаться в течение года, заверила Бонанос.