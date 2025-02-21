РКН принудительно включил Cloudflare в реестр распространителей данных

Компания Cloudflare попала в перечень организаторов распространения информации (ОРИ).

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Как пишет ТАСС, ее принудительно включил в реестр Роскомнадзор.

«Компания Cloudflare, Inc. 19 февраля 2025 года принудительно включена в реестр ОРИ», — рассказали в РКН.

Отмечается, что это было сделано, так как организация дважды не уведомила Роскомнадзор о начале работы в качестве распространителя данных.

В ноябре сообщалось, что среди российских компаний вырос спрос на отечественные решения по защите от DDoS-атак. Специалисты StormWall связывали рост интереса с возможной блокировкой в России расширения шифрования TLS ECH сервиса Cloudflare.

Тогда Роскомнадзор рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от использования Cloudflare из-за его несоответствия российскому законодательству и перейти на отечественные сервисы, способные эффективно защищать от DDoS-атак.