Google откроет первые магазины за пределами США

Google планирует открыть свои первые физические магазины в Индии, что относится к ее международной розничной стратегии. Это будут первые магазины компании за пределами США. По данным источников, сейчас Google находится на финальной стадии выбора местоположений.

Индия является одним из ключевых рынков для компании, где Google уже инвестировала 10 миллиардов долларов. В настоящее время у нее есть только пять розничных магазинов, и все они расположены в США. В новых точках продаж будут представлены смартфоны Pixel, смарт-часы и наушники.

Компания намерена следовать модели Apple, которая добилась значительных успехов благодаря сети фирменных магазинов. В настоящее время Apple управляет более 500 магазинами по всему миру, и Google рассчитывает повторить этот опыт, привлекая покупателей в свои розничные точки.

По словам источников, компания рассматривает варианты размещения магазинов в Нью-Дели и Мумбаи. Ожидается, что площадь каждого магазина составит около 15 000 квадратных футов. Однако открытие может занять как минимум шесть месяцев, а сроки могут измениться.