Развеян миф об экономящей заряд смартфонов темной теме

Использование темного режима в приложениях и на сайтах может привести к увеличению потребления энергии, а не к ее снижению, как это часто предполагается. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на исследование BBC Research & Development.

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Исследование выявило, что рекомендации использовать темную тему для экономии энергии в действительности могут оказаться неэффективными. В ходе эксперимента участников попросили открыть медиаплатформу BBC Sounds и отрегулировать яркость экрана для светлой и темной тем.

Результаты показали, что при переходе на темный режим 80% участников значительно увеличили яркость дисплея, что привело к росту энергопотребления. Это поставило под сомнение идею о том, что темная тема способствует экономии энергии.

Тогда исследователи решили расширить область исследования и изучить связь между энергоэффективностью и такими параметрами, как скорость работы ресурса и объем передаваемых данных. Эксперимент показал, что в первом случае связи не было, а во втором она оказалась незначительной.

Авторы исследования посоветовали пользователям, обеспокоенным вопросами климата или желающим уменьшить энергопотребление, принимать более очевидные меры: снижать яркость экрана на смартфоне или ноутбуке или переходить на устройства меньшего размера.