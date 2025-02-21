Минюст США прекратит дело о дискриминации против SpaceX

Министерство юстиции США ходатайствовало об отзыве своего иска против компании SpaceX Илона Маска из-за дискриминации сотрудников и соискателей по признаку гражданства. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на текст документа.

Соответствующее ходатайство было подано в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас, рассматривавший дело. Речь идет об аннулировании иска, что исключит новую подачу иска по аналогичному обвинению против компании.

Причины, по которым Минюст выразил намерение прекратить дело, в ходатайстве не раскрываются.

В августе 2023 года Минюст подал иск в суд против SpaceX из-за дискриминации в отношении беженцев. В иске отмечалось, что SpaceX нарушила закон об иммиграции и гражданстве 1965 года. Согласно ему, работодатели не могут подвергать дискриминации беженцев и искателей убежища при приеме на работу, за исключением случаев, когда того требует особое нормативное положение, распоряжение правительства или государственный контракт. В случае со SpaceX "ни один закон, приказ или контракт не требовали от компании дискриминировать лиц, ищущих убежища, и беженцев", пояснялось в документе. Власти США добивались компенсации для людей, которым было отказано в приеме на работу из-за их статуса, наложения штрафов на компанию, а также внесения изменений в политику найма персонала SpaceX.

В ответ на иск Илон Маск заявлял, что Министерству юстиции США необходимо подать в суд против самого себя из-за двойных стандартов в позиции ведомства по вопросам найма лиц, не являющихся гражданами США.