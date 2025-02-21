Космонавт Сураев счел «нехорошей» идею Маска свести МКС с орбиты

Накануне американский миллиардер выразил мнение, что она выполнила свою задачу, и теперь человечеству необходимо отправиться на Марс.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» лётчик-космонавт Максим Сураев отметил, что сейчас Международная космическая станция функционирует «нормально» и она «безопасна» для членов экипажа. О миссиях на Марс задумываться пока преждевременно, добавил специалист.

«У нас сейчас нет реальной альтернативы, чтобы мы в следующем году или через три года отправились на какой-то Марс. Человечество ещё не вернулось на Луну. По поводу Международной космической станции — да, там сроки прошли, но она сейчас функционирует по актуальному техническому состоянию на данный момент. Космонавты работают, проводят много научных экспериментов, всё равно что-то для науки делают, поэтому я не думаю, что это хорошая идея. Давайте мы разломаем, а что взамен этого? Ничего нет, поэтому я думаю, что в ближайшее время ничего подходящего не появится даже с американской стороны, даже со стороны Илона Маска. Ломать — это не строить. Разломать можно всё что угодно. Пока Международная космическая станция работает нормально, работает безопасно для членов экипажа, надо пользоваться тем, что есть, параллельно развиваться, стараться куда-то двинуться дальше. Но я не думаю, что мы сможем перепрыгнуть через Луну. В любом раскладе это будут, скорее всего, какие-то миссии сначала на Луну, а потом уже, может быть, дальше с дальним прицелом — на Марс. Марс — это далёкие перспективы».

МКС запустили в конце 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 16 стран, среди них Россия, США, Франция, Германия, Бразилия, Великобритания, Швейцария, Япония, Бельгия, Дания и Канада.