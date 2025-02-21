Рассекречен дизайн смартфона Redmi K80 Ultra

Новая утечка раскрыла свежие подробности о предстоящем Redmi K80 Ultra, включая переработанный модуль камеры и аппаратное обеспечение. По словам Digital Chat Station, телефон будет оснащен 6,8-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и тонкими рамками.

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Одним из главных изменений является круглый модуль камеры, который соответствует Redmi K80 и K80 Pro, вместо квадратного дизайна, который можно увидеть в K70 Ultra. Телефон будет оснащен тройной системой камер и прочным металлическим корпусом.

Под капотом K80 Ultra, как ожидается, будет работать мощный Dimensity 9400 Plus. Он также будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 7 400 мАч или 7 500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.