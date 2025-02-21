iPhone 16e оказался слабее базовой модели

Новый iPhone 16e оказался менее производительным, чем предполагалось. Об этом сообщает портал iXBT.

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Смартфон оснащается чипсетом Apple A18, который также установлен в iPhone 16 и 16 Plus. Однако, в отличие от последних, в новинке используется урезанная версия чипа с четырьмя графическими ядрами вместо пяти. Это означает уменьшение производительности графического ядра на 20%.

Хотя тесты нового устройства пока не опубликованы, очевидно, что снижение количества графических ядер негативно скажется на его производительности, например, в играх или при обработке видео.

Несмотря на то что Apple A18 остается мощным чипом, потенциальным покупателям следует учитывать эту особенность при выборе смартфона, отмечает iXBT.

iPhone 16e — это прямое продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Новинка была представлена 19 февраля по цене от $599 (около 53 тыс. руб.). Гаджет получил одну камеру, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, поддержку ИИ-системы Apple Intelligence, а также впервые фирменный 5G-модем.