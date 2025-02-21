Стартап Clone Robotics представил полноразмерный прототип человекообразного робота Protoclone. У него нет лица, но фигура со скелетом и мускулами имитирует тело человека, а конечности могут двигаться. Для экспериментов модель подвесили на тросах, после чего она начала сгибать и разгибать ноги в коленях, а также шевелить руками и головой.

Предыдущая модель Torso представляла собой только верхнюю часть тела. Новая разработка получила полноценные таз и ноги. Разработчики пояснили, что Protoclone анатомически точный андроид. У него 200 степеней свободы, 1000 искусственных мышц и 500 сенсоров.

Прототипы робота приводятся в движение пневматикой. Но в дальнейшем разработчики планируют перейти на гидравлическую систему с 500-ваттным насосом в грудной клетке андроида имитацией сердца. Это позволит сделать движения модели более сильными и плавными.

Конечная цель стартапа создать робота, чья конструкция будет имитировать все основные биологические системы человека. У него будет полноценный полимерный скелет из 206 костей, хотя и с меньшим количеством костных сращений. Суставы сделают шарнирными. Также будут предусмотрены «мышцы», которые крепятся к костям с помощью сухожилий.

Нервная система робота будет состоять из четырех встроенных в череп камер наблюдения, 70 датчиков для определения положений суставов и 320 датчиков давления. Она позволит модели обучаться новым задачам, просто наблюдая, как их выполняет кто-то другой, сообщает New Atlas.