«Хаббл» запечатлел «космическую вату» вблизи туманности

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображение разноцветных облаков газа и пыли вблизи туманности Тарантул, расположенной на расстоянии 160 000 световых лет от нас в Большом Магеллановом Облаке. Этот регион является одной из самых ярких и активных областей звездообразования в нашей галактической окрестности.

© ESA/Hubble/NASA

Туманность заполнена газом и пылью — необходимыми материалами для формирования новых звезд, некоторые из которых в 150 раз больше нашего Солнца. Гравитация стягивает эти частицы вместе, что в конечном итоге приводит к рождению новых звезд.

NASA объясняет, что космическая пыль отличается от домашней пыли. Вместо клеток кожи и грязи она содержит углерод и силикаты — вещества, играющие ключевую роль в формировании звезд и планет. Частицы пыли помогают охлаждать газовые облака, что облегчает зарождение новых звезд. Они также служат строительными блоками для планет, скапливаясь в дисках вокруг молодых звезд.