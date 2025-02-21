В Индии найдены уникальные буддийские артефакты

Уникальные буддийские артефакты обнаружили специалисты из Археологического управления Индии (ASI) во время раскопок в городе Ратнагири, также известном как «Холм драгоценностей». Исследователи нашли три колоссальные головы Будды, сотни вотивных ступ, каменные надписи и изображения буддийских богов и богинь. Наиболее интересной находкой они посчитали головы, которые датируются первым тысячелетием нашей эры.

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Найденные артефакты подтвердили теорию о том, что в древности в Ратнагири был святилищный комплекс — священное буддийское собрание или молитвенный зал. Головы Будды практически полностью были под землей — виднелась только небольшая часть одной из голов. Они отличались от других более детальной проработкой черт лица, включая ушнишу, которая считается символом мудрости и просветления. Также они были украшены большим количеством завитков. Носы на всех трех головах остались целыми. Это удивило археологов, так как в древности завоеватели чаще всего первым делом повреждали именно их.

Гарнаяк, главный археолог Археологического управления Индии

«Кажется, скульптуры были настолько высокими, что нос оставался недосягаемым. Следовательно, захватчики могли сломать скульптуры чуть ниже шеи».

Кроме того, на месте раскопок исследователи обнаружили круглую конструкцию с основанием из хондалита, украшенную изображениями змееподобного божества, которое держало церемониальный горшок, и изображениями мифического льва и цветов. Также среди артефактов были надписи на каменных табличках VII-VIII веков, керамика VII-XIV веков, крупная статуя слона и множество обетных ступ. Согласно словам археологов, данные предметы сделали Ратнагири уникальным местом для изучения буддизма Ваджраяны. Специалисты сообщили, что они продолжат раскопки для того, чтобы обнаружить другие свидетельства о развитии буддизма в регионе, информирует New Indian Express.