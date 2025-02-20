Главный закон физики почти 300 лет понимали неправильно, заявили ученые

Философ Дэниел Хук из Технологического института Вирджинии обнаружил, что на протяжении веков первый закон Ньютона могли интерпретировать не совсем верно. Причиной этому стала ошибка в первом английском переводе его знаменитого труда Principia Mathematica 1729 года. Работа опубликована в журнале Philosophy of Science (PS).

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По традиционному пониманию закон инерции утверждает, что тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не подействует внешняя сила. Однако Хук указывает на неправильно переведенное латинское слово quatenus, которое на самом деле означает «постольку, поскольку», а не «если только».

Эта тонкость, по мнению исследователя, меняет суть закона. Вместо того чтобы говорить о движении в отсутствие сил, Ньютон подразумевал, что любое изменение скорости или направления движения происходит исключительно под влиянием внешних воздействий. Это объясняет, почему ученый включил в свои примеры вращающийся волчок, который постепенно замедляется из-за трения воздуха.

Хотя сам принцип остается неизменным и не меняет современной физики, уточненное прочтение показывает, что Ньютон с самого начала формулировал законы, применимые не только в идеализированных условиях, но и в реальном мире, где силы действуют постоянно. Это еще раз подчеркивает гениальность его открытий, объединивших земную и небесную механику в единое научное понимание.