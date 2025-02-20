Меркурий присоединяется к параду планет

В конце февраля редкий парад планет на вечернем небе наконец стал полным — к нему присоединился Меркурий. До этого момента наблюдатели могли видеть почти все видимые невооруженным глазом планеты одновременно, но самый быстрый и скрытный из них оставался за горизонтом. Теперь, после солнечного соединения 9 февраля, Меркурий вновь появляется в вечернем небе. Его можно заметить сразу после заката, низко на западе, используя яркую Венеру в качестве ориентира. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

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25 февраля Меркурий окажется всего в 1,5 градусах севернее Сатурна, а 28 февраля компанию им составит молодой серп Луны. Для наблюдателей в районе Гавайев и Тихоокеанского региона 1 марта произойдет редкое событие — покрытие Меркурия Луной. Максимальная видимость самой маленькой планеты наступит 8 марта, когда она достигнет наибольшей элонгации, удалившись на 18 градусов от Солнца. В этот момент ее можно будет увидеть даже в небольшой телескоп как наполовину освещённый диск.

Тем временем на вечернем небе продолжают сиять другие планеты. Венера 2 марта окажется недалеко от Луны — подобные сближения всегда представляют собой красивое зрелище. Марс, расположившийся в созвездии Близнецов, все еще ярко светится после январского противостояния, а 9 марта рядом с ним можно будет увидеть растущую Луну. Юпитер высоко в Тельце продолжает привлекать внимание, а 6 марта к нему приблизится Луна. Сатурн, хоть и остается низко на горизонте, все же доступен для наблюдений с помощью бинокля. Особый интерес представляет его редкое астрономическое явление: 23 марта кольца Сатурна повернутся к Земле ребром, что происходит примерно раз в 15 лет.

В марте планетарный парад начнет рассеиваться. Венера и Меркурий перейдут в утреннее небо, а Сатурн скроется в солнечном сиянии. Однако на этом интересные астрономические события не заканчиваются. Уже 29 марта ожидается частное солнечное затмение, а 14 марта — полное лунное. Так что впереди еще много поводов для наблюдений за звездным небом.