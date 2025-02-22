Asus представила внешние видеокарты серии RTX 50 для ноутбуков

Компания Asus анонсировала первую в мире внешнюю видеокарту ROG XG GeForce RTX 5090 Laptop с интерфейсом Thunderbolt 5. Об этом сообщает портал ITHome.

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Новинка предлагает мобильную версию GeForce RTX 5090 Laptop мощностью до 140 Вт, которая по производительности значительно уступает десктопной версии и предлагает 24 ГБ видеопамяти вместо 32 ГБ.

Устройство получило корпус размером 208х155х29,6 мм и весом менее одного килограмма, два разъема Thunderbolt 5, два USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и RJ45 5GbE.

Полноценная презентация Asus ROG XG состоится 25 февраля по цене от $2,2 тыс. (около 193,9 тыс. руб.) за версию на базе GeForce RTX 5090 Laptop, что немного дороже рекомендованной розничной цены настольной RTX 5090, но и в то же время дешевле тех цен, за которые сейчас предлагается полноценная версия видеокарты.

Также Asus выпустит более дешевую версию внешней видеокарты, оснащенную GeForce RTX 5070 Ti Laptop по цене $1,2 тыс. (около 105,8 тыс. руб.).

Внешняя видеокарта (eGPU) — это графический процессор, подключаемый к компьютеру через интерфейс, например, Thunderbolt. Она расширяет графические возможности устройства, улучшая производительность в играх.