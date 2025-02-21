Apple начала массовое производство 5G-модема C1

Apple начала массовое производство собственного 5G-модема C1, который впервые используется в iPhone 16E. Новый чип, по заявлению компании, стал самым энергоэффективным базовым чипом, когда-либо использованным в смартфонах Apple. Однако технические подробности о модеме были раскрыты не полностью.

© Apple

Модем C1 создан с использованием технологий 4-нм и 7-нм от TSMC. Основной чип использует 4-нм процесс, а его приемопередатчик выполнен по 7-нм литографии. В отличие от более дорогого 3-нм процессора A18 для iPhone 16E, для модема был выбран более бюджетный 4-нм процесс, что позволило снизить себестоимость устройства и сделать его более доступным для пользователей. Цена iPhone 16E начинается с $ 599, что, по мнению экспертов, возможно было бы дороже, если бы для модема использовался 3-нм процесс.

Модем C1 обещает улучшенную энергоэффективность и увеличение времени работы устройства без подзарядки по сравнению с другими моделями iPhone 16, однако есть и важные ограничения. Модем не поддерживает технологию mmWave, которая используется в модемах Snapdragon X71 и обеспечивает сверхвысокие скорости передачи данных. Это может сказаться на производительности сети 5G в условиях с высоким трафиком или в районах с ограниченным покрытием.