Nvidia предложила американцам сэкономить при покупке мощных видеокарт

В связи с дефицитом и ростом цен на видеокарты серии GeForce RTX 50 компания Nvidia начала продажу эталонных версий графических ускорителей только верифицированным пользователям. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Nvidia запустила программу, предназначенную для покупателей, через свой официальный сайт. Программа Verified Priority Access доступна на официальном сайте Nvidia исключительно для жителей США и позволяет приобрести эталонные версии видеокарт по рекомендованным ценам: $999 за GeForce RTX 5080 и $1999 за GeForce RTX 5090. О планах Nvidia по расширению программы на другие страны пока неизвестно, как и о возможности ее работы для других моделей.

Согласно условиям программы, приобрести эталонные версии видеокарт могут только зарегистрированные не позднее 30 января 2025 года пользователи. Желающие приобрести эти видеокарты должны пройти по специальной ссылке и оставить заявку. Причем купить видеокарты от партнеров, таких как Asus, Gigabyte, MSI и PNY, по этой программе невозможно.

Nvidia уже использовала аналогичную практику при запуске GeForce RTX 4090 в 2022 году. Позднее эта программа была расширена на модель RTX 4080 и на некоторые варианты партнерских видеокарт.