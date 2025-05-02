Действительно ли бомбоубежища могут защитить от ядерного взрыва?

Ни одна другая катастрофа, созданная руками человека, не способна причинить большие разрушения, чем взрыв ядерной бомбы. Но способны ли бомбоубежища и тайные бункеры спасти людей? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Короткий ответ — способность бомбоубежищ защитить людей от жара и взрывной волны ядерной бомбы может разниться. Многое зависит от расположения бункера и качества бомбы. Дело в том, что сами по себе бункеры появились в разгар холодной войны между СССР и США: правительства обеих стран не только строили убежища в крупных общественных зданиях, но и призывали граждан строить собственные. Есть вероятность, что люди, рекламировавшие услуги по строительству бункеров, просто пытались заработать легкие деньги и экономили на материалах.

Помимо этого, стоит помнить, что современное ядерное вооружение отличается от того, что было в середине XX века. Нынешние боеголовки гораздо мощнее, потому что взрыв происходит из-за другой реакции. Ядерные бомбы 1950-х имели ядра из радиоактивного плутония или изотопа урана-235. Атомы расщеплялись в процессе деления, что и вызывало взрыв. Данный тип ядерного оружия называли атомными бомбами.

Атомные бомбы были значительно меньше современных аналогов. На сегодняшний день ядерные державы вооружены боеголовками, которые опираются на синтез изотопа водорода: атомный процесс нужен лишь для того, чтобы запустить крупный термоядерный взрыв. Он может обладать радиусом вплоть до 160 километров, тогда как бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели радиус всего 1,6 км.

Другими словами, термоядерное оружие значительно мощнее атомного. Если человек спрячется в бункере на расстоянии 1 000 км от водородной бомбы, то, возможно, бомбоубежище действительно защитит его. Но если находиться хоть немного ближе, то совокупность взрывной волны и жара не оставит никого в живых.

К тому же, нужно учитывать радиацию, которая останется после взрыва. Теоретически построить бункер, защищенный от радиоактивного воздействия, реально. Его стены должны быть укреплены 0,9-1,5 метрами бетона, стали и свинца. Последний экранирует стены и дверные проемы убежища: в этом случае, если он не получит повреждений, то риск облучения для людей минимальный. Другой вопрос, что радиация не пропадет, как по волшебству — в бункере предстоит пробыть достаточно долго, минимум неделю. А для этого нужно не только запастись провиантом, но и позаботиться о системе вентиляции, которая будет подавать свежий воздух, при этом не заполняя бункер радиоактивными отходами.

Другими словами, да, бомбоубежище действительно способно защитить человека от ядерного взрыва — но только если оно находится достаточно далеко от эпицентра.