Археологи обследовали самый древний участок Великой Китайской стены

Археологи раскопали самый ранний участок Великой Китайской стены. Его исследование показало, что строительство этого памятника могло начаться на 300 лет раньше, чем принято было считать.

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Раскопки проводились в деревне Гуанли (провинция Шаньдун). Ученые расчистили от земли участок протяженностью около 1100 квадратных метров.

Данный сектор известен как Великая Китайская стена Ци. Он считается самым ранним и протяженным участком древних сооружений Китая. Стена простирается на 641 км через центральную часть провинции Шаньдун, от Чанцина на западе до побережья Циндао на востоке.

При изучении стены ученые применили комплексный подход: современные методы датирования, такие как оптически стимулированная люминесценция (OSL) и датирование по углероду-14, отбор проб почвы, изучение растительного кремнезема и анализ артефактов. Результаты показали, что самые старые фрагменты толщиной до 10 метров могли быть заложены еще при Династии Чжоу (1046 г. до н. э.771 г. до н. э.).

Более поздние стены периода воюющих царств (475-221 гг. до н. э.), были возведены с использованием более совершенных строительных технологий и достигали толщины до 30 метров. Третий этап строительства был проведен при царе Сюане Ци (к. 350-301 гг. до н.э.). Эти стены из мелкозернистой желтой почвы с металлическими креплениями сохранились лучше остальных.

Также ученые нашли остатки жилых строений под древними стенами. Это были полуподземные жилища с квадратными фундаментами и закругленными углами. Очевидно, в этом районе существовали небольшие поселения еще до строительства укреплений.

Примерно в 1,5 километрах к северу от Великой Китайской стены команда обнаружила древнее поселение город Пиньинь. В эпоху государства Ци он служил для защиты транспортных путей и границ от внешнего вторжения. Были найдены остатки городской стены протяженностью около 500 метров и следы траншей и укрепленных ворот, сообщает Archaeology News.

Ранее стало известно, что археологи нашли оружие стражников Великой Китайской стены. Это каменные снаряды и огнестрельное оружие, вывезенное из Европы франкские машины. Ученые пришли к выводу, что стены охраняли высокопоставленные офицеры. Только они умели обращаться со сложной техникой. Также были найдены обугленные остатки пищи.