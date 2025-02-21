В России появится суперантенна для изучения космической погоды

Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН разработали проект нагревного стенда – антенного комплекса для воздействия на ионосферу Земли при помощи мощного радиоизлучения. Об этом сообщает газета "Известия".

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Его установят на юге Иркутской области. Стенд будет помогать ученым моделировать космическую погоду, производить радиоастрономические наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса и исследовать сейсмическую активность земной коры. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

По словам разработчиков, комплекс представляет собой антенное поле, размещенное на 60 мачтах на территории 700 на 700 метров. Сооружение войдет в число научных объектов класса "мегасайенс" Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

"Эффективная мощность комплекса составит порядка 900 мегаватт. Он будет генерировать радиоволны в диапазоне от 2,5 до 6,0 мегагерца. Такое излучение эффективно передает энергию электронам ионосферной плазмы. При этом частично происходит отражение волн, а частично энергия рассеивается в верхней атмосфере", – объяснил замдиректора по научно-исследовательской работе ИСЗФ СО РАН Роман Васильев.

Объект назвали ИКАР-АИ – иркутская коротковолновая антенная решетка с активными излучателями. Передатчики стенда синхронно работают под управлением единого вычислительного центра. Благодаря этому сооружение способно направлять излучение вверх и с отклонением от вертикали на 30 градусов в любом направлении, что предоставит возможность более гибко влиять на ионосферу, отметил ученый.

Как подчеркнул Васильев, уникальность такого стенда заключается в решении задач в спокойных и стабильных геомагнитных условиях. Также еще одна особенность установки состоит в модульной конструкции. На первом этапе антенную сеть установят на 60 матчах, однако в дальнейшем ее смогут нарастить почти без ограничений.

Ранее ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН обнаружили бактерии, которые провели на МКС более 25 лет. Они были найдены в образцах триола – жидкости, которую используют в качестве охлаждающего агента в системе терморегуляции на российском сегменте космической станции. За это время микробы сумели выработать адаптацию к экстремальным факторам космической среды.