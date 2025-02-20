Взрыв сверхновой 2,5 млн лет назад изменил эволюцию вирусов на Земле

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе предположили, что взрыв далекой звезды — сверхновой — мог изменить эволюцию вирусов на Земле. Они обнаружили радиоактивные изотопы железа-60 в осадочных породах морского дна, что указывает на два таких события: одно произошло 6,5 миллионов лет назад, другое — 2,5 миллиона лет назад.

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Второй взрыв совпадает по времени с резким увеличением разнообразия вирусов в африканском озере Танганьика. Результаты были опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Как это взаимосвязано?

Сверхновая — это взрыв массивной звезды, при котором выделяется огромное количество энергии и космического излучения. Одним из следов таких событий является железо-60, радиоактивный изотоп, который образуется только в результате звездных катастроф. Частицы этого железа оседают на Земле, а их радиоактивный распад позволяет ученым определить, когда произошел взрыв.

Когда сверхновая вспыхнула около 2,5 млн лет назад, ее излучение бомбардировало Землю примерно 100 000 лет. По расчетам ученых, интенсивность радиации могла быть достаточной, чтобы вызывать разрывы в ДНК организмов. Это могло ускорить эволюцию, вызвав мутации в клетках, включая вирусы.

Почему это важно?

Озеро Танганьика — одно из самых древних и глубоких озер мира, содержащее 16% пресной воды планеты. По словам ученых около 2-3 миллионов проищошло резкое увеличение количества вирусов, поражающих местную рыбу и животных. Исследователи обнаружили, что этот всплеск совпадает по времени с последним взрывом сверхновой.

Ученые предполагают, что радиация могла стать причиной мутаций таких вирусов, как Эбола и вирус малярии. Это первое исследование, связывающее космические события с эволюцией вирусов на Земле. Оно показывает, что далекие астрофизические процессы могут оказывать влияние на жизнь и заставляет по-новому взглянуть на возможные механизмы эволюции.