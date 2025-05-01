Что такое гелиевые HDD и чем они отличаются от обычных?

Гелиевые жесткие диски стали серьезным шагом вперед в области технологий HDD благодаря повышенной плотности накопителя и эффективном энергопотреблении. Портал howtogeek.com рассказал, чем такие диски отличаются от обычных и кому есть смысл подумать о покупке.

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Зачем нужен гелий в жестких дисках

HDD хранят информацию на вращающихся магнитных дисках — т.н. блюдцах. Они запечатаны внутри специального контейнера вместе со всеми необходимыми электронными контейнерами. Обычно этот контейнер заполняется тем же воздухом, которым дышим мы, но в последнее время спрос на повышенный объем хранилища пошел в гору. Из-за этого производители начали использовать гелий вместо воздуха — он позволяет достичь большего объема накопителя.

Дело в том, что гелий — один из самых легких элементов, известных человечеству. Он гораздо более легкий и менее плотный, чем обычный воздух. А значит, внутри жесткого диска он создает меньше трения и турбулентности для блюдец. Производители могут делать блюдца не такими твердыми и, как следствие, помещать больше элементов в жесткий диск, что повышает объем накопителя.

Но объем — не единственное преимущество, которое обеспечивает гелий. Тонким блюдцам нужно меньше энергии для вращения, что помогает снизить энергопотребление, уровень шума и тепловыделение. Для обычного пользователя эти факторы могут быть не слишком важны, но они ценятся в дата-центрах и серверных.

Недостатки гелиевых дисков

Хотя у гелиевых дисков есть много положительных качеств, нельзя забывать и о потенциальных недостатках. Один из них — риск полного отказа диска в случае утечки гелия. У этого элемента наименьший атомный радиус среди всех известных, из-за чего сделать идеально герметичный контейнер для него тяжело. Производители жестких дисков потратили десятки лет на попытки непроницаемо запечатать гелий, и добились неплохих успехов, но вероятность заводского брака или изнашивания со временем не исключена.

Помимо этого, восстановление данных со сломанного гелиевого диска — сложная задача, для которой необходимы продвинутые инструменты и технологии. А это значит, что извлечение данных будет невероятно дорогим: оно оправдывает свою стоимость лишь в исключительных случаях.

Кому подойдут гелиевые диски

Пользователи, которым нужны HDD объемом более 10-12 ТБ для ПК или домашнего сервера и так, по большей части, покупают гелиевые диски — другие варианты встречаются реже. Нет смысла специально избегать их, если вы не беспокоитесь о возможном восстановлении данных. WD, Seagate, Toshiba и другие крупные производители дисков предлагают гелиевые модели в разных вариантах — но с той же гарантией, какую предлагают обычные HDD.