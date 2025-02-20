В России нашли наскальные изображения XVII-XX веков

Наскальные изображения XVII-начала ХХ века обнаружили российские ученые на территории Минусинской котловины Хакасии и юга Краснодарского края. Исследования проводили на различных памятниках наскального искусства: горах Тепсей, Усть-Туба и Фунтиковой горе. Было найдено большое количество поздних петроглифов, сообщает ТАСС со ссылкой на Кемеровский государственный университет.

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Изображения назвали «народными или «этнографическими. Среди них встречались фигуры животных (собак, коней и верблюдов), картины хороводов, семейных пар, охоты и перекочевки, шаманов и мифических существ.

Ученые рассказали, что образы были простыми и незатейливыми. Они отображают реальный окружающий мир, а не мифологические сюжеты. Хотя есть петроглифы, посвященные народным традициям, таким как жертвоприношения, а также фрагменты из хакасского эпоса, в том числе двуглавые создания с собачьими мордами.

Наскальные изображения позволяет лучше понять традиции и особенности жизни населения берегов Енисея в Новое время. Научные исследования петроглифов Минусинской котловины началось еще в конце XIX века.

Ранее сообщалось, что в Долине царей в Туве обнаружили золото скифов. Археологи описали около семи тысяч предметов, принадлежавших кочевникам. Также в число находок вошли бронзовое зеркало, короткий скифский меч акинак, волосы, заплетенные в косы. Раскопки проводились в погребении, которое, вероятно, принадлежало подростку.