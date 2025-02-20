В России подешевел iPhone 15

Стоимость базового iPhone 15 рекордно снизилась в России до 63 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Сейчас iPhone 15 на маркетплейсах предлагается в среднем за 63-65 тыс. руб. За прошедший месяц его цена снизилась на 10%. Еще в январе эта модель продавалась за 75 тыс. руб., а в декабре 2024 года — за 80 тыс. руб.

Таким образом, iPhone 15 будет дешевле представленного ранее iPhone 16e, который в России планируют продавать по цене от 77,9 тыс. руб. При этом новинка предлагает всего одну камеру и устаревший вырез-«челку».

iPhone 15 в свою очередь может похвастаться наличием 6,1-дюймового OLED-экрана, чипом Apple A16 Bionic, а также актуальным вырезом Dynamic Island, разъемом USB-C и двойной камерой с разрешением 48 и 12 Мп.

Тем не менее эта модель не поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence, которая работает на iPhone 15 Pro, iPhone 16e и всех моделях iPhone 16. Базовый iPhone 16 на данный момент в России продается в среднем от 67 тыс. руб. По сравнению с предшественником эта модель также предлагает обновленный дизайн и более мощное «железо».